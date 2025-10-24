«Возвращение состоялось». Ангелина Мельникова показала все медали с чемпионата мира — 2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию со всеми медалями чемпионата мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).

Фото: Из личного архива Мельниковой

«Моё возвращение в гимнастику состоялось», — написала Мельникова.

Фото: Из личного архива Мельниковой

На чемпионате мира Мельникова выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.

Ангелине Мельниковой 25 лет. Она — олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте стал первым для российских гимнастов с 2021 года.