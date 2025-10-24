Нагорный рассказал, хочет ли он вернуться к соревнованиям

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился мнением, планирует ли он вернуться к выступлениям, отметив, что пока не знает, получится ли у него это сделать.

«Я очень хочу выступить в этом году, хочется пару снарядов. Но нужно понимать, что сегодня я работаю на трёх работах, свободного времени для того, чтобы нормально подготовиться, нет, но желание выступить, безусловно, имеется очень большое. Желание и идея в этом году где-то выступить у меня есть, получится или нет – пока не знаю», – приводит слова Нагорного ТАСС.

В июне 2025 года Нагорный неофициально завершил карьеру. Также с октября 2024 года гимнаст занимает должность вице-президента Федерации гимнастики России.