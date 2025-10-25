Россиянка Лысенко победила Бурлакову и завоевала бронзу на ЧМ-2025 по велотреку

Российская трековая велогонщица Алина Лысенко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира — 2025 по велогонкам на треке в индивидуальном спринте. Лысенко победила соотечественницу Яну Бурлакову в двух заездах из трёх.

Отметим, для 22-летней велогонщицы это первая медаль на взрослом чемпионате мира.

Золото взяла Хетти ван де Вау из Нидерландов, а серебряной медалисткой стала японка Мина Сато.

Чемпионат мира — 2025 по велогонкам на треке проходит в Чили с 22 по 26 октября. Российская сборная выступает на соревнованиях в нейтральном статусе, в её состав вошли Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

