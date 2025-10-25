Велогонщица Лысенко опубликовала пост после завоевания бронзы на чемпионате мира

Российская велогонщица Алина Лысенко, ставшая бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 в Чили, прокомментировала своё выступление.

«Моя первая медаль чемпионата мира. Спасибо большое всем за поддержку – моему тренеру, который всегда был на связи, моей семье, которая всегда меня подбадривала, поддерживала. Спасибо нашему персоналу, стаффу, всем тренерам, механикам, врачам. Они так много нам помогают.

И большое спасибо моей команде. Они очень много для этого сделали. Мы много работали, и я их не подвела. Эта медаль – общая заслуга», — написала Лысенко у себя в телеграм-канале.

Чемпионат мира по велотреку завершится 26 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.