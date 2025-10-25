Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Якубов занял шестое место в финале опорного прыжка на чемпионате мира, Маринов — седьмой

Якубов занял шестое место в финале опорного прыжка на чемпионате мира, Маринов — седьмой
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов стал шестым в опорном прыжке в финале чемпионата мира — 2025, который проходит в Индонезии. Он получил от судей 14,183 балла за два прыжка.

Ещё один россиянин, лидер сборной Даниел Маринов, занял в опорном прыжке седьмое место. Его результат составил 14,150 балла. Ранее Маринов стал седьмым в личном многоборье турнира.

Золотую медаль выиграл представитель Филиппин Карлос Юло с результатом 14,866 балла. Серебро досталось спортсмену из Армении Артуру Давтяну, который набрал за два прыжка 14,833 балла. Тройку призёров замкнул гимнаст из украинской сборной Назар Чепурный, показавший результат 14,483 балла.

Россияне выступают на чемпионате мира по спортивной гимнастике в нейтральном статусе.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Опорный прыжок. Мужчины. Итоговые результаты

1. Карлос Юло (Филиппины) — 14,866.
2. Артур Давтян (Армения) — 14,833.
3. Назар Чепурный (Украина) — 14,483.
...
6. Мухаммаджон Якубов (Россия) — 14,183.
7. Даниел Маринов (Россия) — 14,150.

Материалы по теме
Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике
Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android