Якубов занял шестое место в финале опорного прыжка на чемпионате мира, Маринов — седьмой

Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов стал шестым в опорном прыжке в финале чемпионата мира — 2025, который проходит в Индонезии. Он получил от судей 14,183 балла за два прыжка.

Ещё один россиянин, лидер сборной Даниел Маринов, занял в опорном прыжке седьмое место. Его результат составил 14,150 балла. Ранее Маринов стал седьмым в личном многоборье турнира.

Золотую медаль выиграл представитель Филиппин Карлос Юло с результатом 14,866 балла. Серебро досталось спортсмену из Армении Артуру Давтяну, который набрал за два прыжка 14,833 балла. Тройку призёров замкнул гимнаст из украинской сборной Назар Чепурный, показавший результат 14,483 балла.

Россияне выступают на чемпионате мира по спортивной гимнастике в нейтральном статусе.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Опорный прыжок. Мужчины. Итоговые результаты

1. Карлос Юло (Филиппины) — 14,866.

2. Артур Давтян (Армения) — 14,833.

3. Назар Чепурный (Украина) — 14,483.

...

6. Мухаммаджон Якубов (Россия) — 14,183.

7. Даниел Маринов (Россия) — 14,150.