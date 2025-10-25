Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Даниел Маринов стал бронзовым призёром чемпионата мира в упражнении на брусьях

Российский гимнаст Даниел Маринов стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях. Он получил за выступление 14,466 балла. Текущий чемпионат мира — дебютный взрослый международный старт для Маринова.

Ещё один россиянин Владислав Поляшов занял шестое место с результатом 13,966.

Обладателем золотой медали в упражнении на брусьях стал китайский спортсмен Цзинюань Цзоу, который получил от судей 15,300 балла. Серебро выиграл представитель Японии Томохару Цуногаи, чей результат за упражнение составил 14,500 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Брусья. Мужчины. Итоговые результаты

1. Цзинюань Цзоу (Китай) — 15,300.

2. Томохару Цуногаи (Япония) — 14,500.

3. Даниел Маринов (Россия) — 14,466.

…

6. Владислав Поляшов (Россия) — 13,966.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Индонезии и завершится 25 октября. Россияне принимают в нём участие в нейтральном статусе.