Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Даниел Маринов стал бронзовым призёром чемпионата мира в упражнении на брусьях

Даниел Маринов стал бронзовым призёром чемпионата мира в упражнении на брусьях
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гимнаст Даниел Маринов стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях. Он получил за выступление 14,466 балла. Текущий чемпионат мира — дебютный взрослый международный старт для Маринова.

Ещё один россиянин Владислав Поляшов занял шестое место с результатом 13,966.

Обладателем золотой медали в упражнении на брусьях стал китайский спортсмен Цзинюань Цзоу, который получил от судей 15,300 балла. Серебро выиграл представитель Японии Томохару Цуногаи, чей результат за упражнение составил 14,500 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Брусья. Мужчины. Итоговые результаты

1. Цзинюань Цзоу (Китай) — 15,300.
2. Томохару Цуногаи (Япония) — 14,500.
3. Даниел Маринов (Россия) — 14,466.

6. Владислав Поляшов (Россия) — 13,966.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Индонезии и завершится 25 октября. Россияне принимают в нём участие в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«Претензий к нему нет». Родионенко — о выступлении Маринова на ЧМ в многоборье
Материалы по теме
Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике
Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android