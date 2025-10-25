Скидки
«Норильский никель» обыграл «Газпром-Югра» в матче группового турнира Суперлиги

Комментарии

«Норильский никель» одержал победу над «Газпромом-Югра» в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Норильске завершилась со счётом 5:2 (3:1) в пользу хозяев.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 октября 2025, суббота. 11:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
5 : 2
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Карпов – 3'     1:1 Фелипе – 12'     2:1 Лялин – 17'     3:1 Кудзиев – 20'     4:1 Лялин – 21'     4:2 Поваров – 34'     5:2 Кудзиев – 40'    
Удаления: нет / Щимба – 19'

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Алекс Фелипе, Алексей Лялин (2), Руслан Кудзиев (2). За «Газпром-Югра» забивали Павел Карпов и Денис Поваров.

Сейчас у «Норильского никеля» 34 набранных очка и третье место в турнирной таблице, у «Газпром-Югры» 37 очков и первое место. Отметим, что у команды из Норильска две игры в запасе.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.

Комментарии
Новости. Другие
