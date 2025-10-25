«Норильский никель» обыграл «Газпром-Югра» в матче группового турнира Суперлиги

«Норильский никель» одержал победу над «Газпромом-Югра» в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Норильске завершилась со счётом 5:2 (3:1) в пользу хозяев.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Алекс Фелипе, Алексей Лялин (2), Руслан Кудзиев (2). За «Газпром-Югра» забивали Павел Карпов и Денис Поваров.

Сейчас у «Норильского никеля» 34 набранных очка и третье место в турнирной таблице, у «Газпром-Югры» 37 очков и первое место. Отметим, что у команды из Норильска две игры в запасе.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.