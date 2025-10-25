Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ждёшь, когда заживёт мозоль». Поляшов — о выступлении на ЧМ с повреждёнными ладонями

«Ждёшь, когда заживёт мозоль». Поляшов — о выступлении на ЧМ с повреждёнными ладонями
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гимнаст Владислав Поляшов, занявший на чемпионате мира по спортивной гимнастике шестое место в упражнении на брусьях, рассказал, что во время выступления на турнире его беспокоили незначительные повреждения кожи ладоней.

«У меня постоянно есть проблемы с руками: кожа трескается, не такая эластичная, может, возраст уже не тот. Поэтому не столько я работаю на брусьях, как хотелось бы.

Висы вообще не получается отрабатывать, потому что ждёшь, когда заживёт мозоль. Будем больше работать, есть понимание, куда расти. Вышел со старой программой, но есть элементы, которые можно вставить», — приводит слова Поляшова ТАСС.

За выступление на брусьях Поляшов получил от судей 13,966 балла.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Индонезии, он завершится 25 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Даниел Маринов стал бронзовым призёром чемпионата мира в упражнении на брусьях
Материалы по теме
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android