«Ждёшь, когда заживёт мозоль». Поляшов — о выступлении на ЧМ с повреждёнными ладонями

Российский гимнаст Владислав Поляшов, занявший на чемпионате мира по спортивной гимнастике шестое место в упражнении на брусьях, рассказал, что во время выступления на турнире его беспокоили незначительные повреждения кожи ладоней.

«У меня постоянно есть проблемы с руками: кожа трескается, не такая эластичная, может, возраст уже не тот. Поэтому не столько я работаю на брусьях, как хотелось бы.

Висы вообще не получается отрабатывать, потому что ждёшь, когда заживёт мозоль. Будем больше работать, есть понимание, куда расти. Вышел со старой программой, но есть элементы, которые можно вставить», — приводит слова Поляшова ТАСС.

За выступление на брусьях Поляшов получил от судей 13,966 балла.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Индонезии, он завершится 25 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.