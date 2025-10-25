«Медали безусловно рада». Лысенко оценила свой результат на чемпионате мира по велогонкам

Российская трековая велогонщица Алина Лысенко поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира — 2025 по велогонкам на треке в индивидуальном спринте.

«Это моя первая медаль чемпионата мира, и в первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку — тренера, семью, стафф, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу, и эта медаль наша общая заслуга.

Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, всё лето была в разъездах по гонкам. Но, несмотря на накопленную усталость, к финалу в три заезда была готова. Мы с Яной часто ездим спринт против друг друга в три тура. Возможно, кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед третьим туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт», – сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилу Чесалину.