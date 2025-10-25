Скидки
«Медали безусловно рада». Лысенко оценила свой результат на чемпионате мира по велогонкам

«Медали безусловно рада». Лысенко оценила свой результат на чемпионате мира по велогонкам
Российская трековая велогонщица Алина Лысенко поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира — 2025 по велогонкам на треке в индивидуальном спринте.

«Это моя первая медаль чемпионата мира, и в первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку — тренера, семью, стафф, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу, и эта медаль наша общая заслуга.

Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, всё лето была в разъездах по гонкам. Но, несмотря на накопленную усталость, к финалу в три заезда была готова. Мы с Яной часто ездим спринт против друг друга в три тура. Возможно, кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед третьим туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт», – сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Россиянка Лысенко победила Бурлакову и завоевала бронзу на ЧМ-2025 по велотреку
