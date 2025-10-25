Даниел Маринов занял восьмое место в финале упражнений на перекладине на чемпионате мира

Российский гимнаст Даниел Маринов занял восьмое место в упражнении на перекладине на чемпионате мира — 2025 по спортивной гимнастке. От судей спортсмен получил 12,566 балла, упав со снаряда.

Обладателем золотой медали в упражнении на перекладине стал американский гимнаст Броуди Мэлоун, набравший за выступление 14,933 балла. Серебряным призёром соревнования стал трёхкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Даики Хасимото, чей результат составил 14,733 балла. Замкнул тройку лидеров представитель Великобритании Джо Фрэйзер с 14,700 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Перекладина. Мужчины. Итоговые результаты

1. Броуди Мэлоун (США) — 14,933.

2. Дайки Хасимото (Япония) — 14,733.

3. Джо Фрэйзер (Великобритания) — 14,700.

…

8. Даниел Маринов (Россия) — 12,566.