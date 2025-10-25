Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Даниел Маринов занял восьмое место в финале упражнений на перекладине на чемпионате мира

Даниел Маринов занял восьмое место в финале упражнений на перекладине на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гимнаст Даниел Маринов занял восьмое место в упражнении на перекладине на чемпионате мира — 2025 по спортивной гимнастке. От судей спортсмен получил 12,566 балла, упав со снаряда.

Обладателем золотой медали в упражнении на перекладине стал американский гимнаст Броуди Мэлоун, набравший за выступление 14,933 балла. Серебряным призёром соревнования стал трёхкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Даики Хасимото, чей результат составил 14,733 балла. Замкнул тройку лидеров представитель Великобритании Джо Фрэйзер с 14,700 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Перекладина. Мужчины. Итоговые результаты

1. Броуди Мэлоун (США) — 14,933.
2. Дайки Хасимото (Япония) — 14,733.
3. Джо Фрэйзер (Великобритания) — 14,700.

8. Даниел Маринов (Россия) — 12,566.

Материалы по теме
Даниел Маринов стал бронзовым призёром чемпионата мира в упражнении на брусьях
Материалы по теме
Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике
Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android