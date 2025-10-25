«Синара» с минимальным преимуществом обыграла «Факел» в матче Суперлиги по футзалу

Футзальный клуб «Синара» (Екатеринбург) одержал победу над «Факелом» (Сургут) в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Сургуте завершилась со счётом 2:1 (1:1) в пользу гостей.

Забитым мячом у хозяев отметился Никита Емельянов. За гостей забили Антон Соколов и Сергей Абрамов. Удаление в составе «Синары» заработал Кирилл Старостин.

По итогам тура у «Факела» пять набранных очков и последнее место в турнирной таблице, у «Синары» 35 очков. Команда расположилась на третьей строчке.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.