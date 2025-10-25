Скидки
«Синара» с минимальным преимуществом обыграла «Факел» в матче Суперлиги по футзалу

Комментарии

Футзальный клуб «Синара» (Екатеринбург) одержал победу над «Факелом» (Сургут) в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Сургуте завершилась со счётом 2:1 (1:1) в пользу гостей.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Факел
Сургут
Окончен
1 : 2
Синара
Екатеринбург
0:1 Соколов – 3'     1:1 Емельянов – 6'     1:2 Абрамов – 24'    
Удаления: Старостин – 24' / нет

Забитым мячом у хозяев отметился Никита Емельянов. За гостей забили Антон Соколов и Сергей Абрамов. Удаление в составе «Синары» заработал Кирилл Старостин.

По итогам тура у «Факела» пять набранных очков и последнее место в турнирной таблице, у «Синары» 35 очков. Команда расположилась на третьей строчке.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.

