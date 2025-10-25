«Синара» с минимальным преимуществом обыграла «Факел» в матче Суперлиги по футзалу
Поделиться
Футзальный клуб «Синара» (Екатеринбург) одержал победу над «Факелом» (Сургут) в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Сургуте завершилась со счётом 2:1 (1:1) в пользу гостей.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Факел
Сургут
Окончен
1 : 2
Синара
Екатеринбург
0:1 Соколов – 3' 1:1 Емельянов – 6' 1:2 Абрамов – 24'
Удаления: Старостин – 24' / нет
Забитым мячом у хозяев отметился Никита Емельянов. За гостей забили Антон Соколов и Сергей Абрамов. Удаление в составе «Синары» заработал Кирилл Старостин.
По итогам тура у «Факела» пять набранных очков и последнее место в турнирной таблице, у «Синары» 35 очков. Команда расположилась на третьей строчке.
Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
15:31
-
15:29
-
13:58
-
13:55
-
13:38
-
13:13
-
12:27
-
10:43
-
09:57
-
09:36
-
03:50
- 24 октября 2025
-
23:52
-
22:51
-
21:52
-
18:43
-
15:14
-
13:57
-
13:39
-
13:13
-
11:38
-
11:32
-
10:59
-
10:27
-
09:50
-
01:40
-
01:32
-
00:01
- 23 октября 2025
-
23:02
-
22:20
-
21:56
-
20:37
-
20:02
-
19:58
-
19:33
-
19:26