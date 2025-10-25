Россия заняла пятое место в общем медальном зачёте по итогам ЧМ по спортивной гимнастике

Российская сборная, спортсмены из которой выступали в нейтральном статусе, заняла пятое место в общем медальном зачёте по итогам чемпионата мира — 2025 по спортивной гимнастике. Турнир прошёл в Индонезии.

Суммарно россияне завоевали четыре медали. Также российская сборная заняла четвёртое место по количеству золотых наград благодаря двум победам Ангелины Мельниковой.

Ангелина Мельникова стала во второй раз в карьере абсолютной чемпионкой мира, выиграв личное многоборье. Помимо этого, Мельникова выиграла соревнования в опорном прыжке. Серебряную медаль гимнастка завоевала в упражнении на брусьях.

Обладателем бронзовой медали стал лидер мужской российской сборной Даниел Маринов, который показал третий результат в упражнении на брусьях.

Неофициальный медальный зачёт по сумме завоёванных наград возглавила сборная Китая с семью медалями. Второе место заняла японская сборная, получившая пять медалей (две золотые, две серебряные и одну бронзовую). Сборная США также завоевала пять наград, однако заняла третью строчку в итоговом зачёте в связи с лишь одним серебром и двумя бронзами.

Общий медальный зачёт чемпионата мира по спортивной гимнастике — 2025. Итоговое положение

1. Китай — 7 (три золота, одно серебро, три бронзы).

2. Япония — 5 (два золота, два серебра, одна бронза).

3. США — 5 (два золота, одно серебро, две бронзы).

4. Великобритания — 5 (одно золото, два серебра, две бронзы).

5. Россия — 4 (два золота, одно серебро, одна бронза).

6. Алжир — 2 (одно золото, одно серебро).