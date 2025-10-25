Яна Бурлакова подвела итоги спринта на ЧМ-2025 по велотреку в Чили

Российская велогонщица чемпионка мира на треке Яна Бурлакова прокомментировала итоги женского спринта на ЧМ-2025 в Сантьяго (Чили). Там спортсменка стала четвёртой, проиграв дуэль за бронзу соотечественнице Алине Лысенко.

«Большое спасибо тем, кто не спал, болел за нас, смотрел трансляцию. К сожалению, я осталась с четвёртым местом, но, к счастью, третье забрала наша страна в лице Алины Лысенко. Как раз идёт церемония награждения. Ну, сейчас я посмотрю, а завтра, может быть, на меня посмотрят», – сказала Бурлакова в своём телеграм-канале.

Бурлакова сумела опередить Лысенко только в одном из трёх туров. Золото в спринте взяла Хетти ван де Ваув из Нидерландов, а серебряной медалисткой стала японка Мина Сато.