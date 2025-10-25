Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Яна Бурлакова подвела итоги спринта на ЧМ-2025 по велотреку в Чили

Яна Бурлакова подвела итоги спринта на ЧМ-2025 по велотреку в Чили
Яна Бурлакова
Комментарии

Российская велогонщица чемпионка мира на треке Яна Бурлакова прокомментировала итоги женского спринта на ЧМ-2025 в Сантьяго (Чили). Там спортсменка стала четвёртой, проиграв дуэль за бронзу соотечественнице Алине Лысенко.

«Большое спасибо тем, кто не спал, болел за нас, смотрел трансляцию. К сожалению, я осталась с четвёртым местом, но, к счастью, третье забрала наша страна в лице Алины Лысенко. Как раз идёт церемония награждения. Ну, сейчас я посмотрю, а завтра, может быть, на меня посмотрят», – сказала Бурлакова в своём телеграм-канале.

Бурлакова сумела опередить Лысенко только в одном из трёх туров. Золото в спринте взяла Хетти ван де Ваув из Нидерландов, а серебряной медалисткой стала японка Мина Сато.

Материалы по теме
Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко
Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android