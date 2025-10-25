Скидки
«КПРФ» обыграл ЛКС в групповом турнире мужской Суперлиги России по футзалу

МФК КПРФ
Московский «КПРФ» одержал победу над ЛКС из Липецка в матче группового турнира мужской Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу. Счёт — 7:3.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
7 : 3
ЛКС
Липецк
1:0 Ильин – 2'     1:1 Андреев – 14'     1:2 Феликс – 17'     2:2 Ильин – 19'     3:2 Шимбинья – 20'     4:2 Асадов – 28'     4:3 Гибадуллин – 33'     5:3 Крыкун – 33'     6:3 Бурков – 34'     7:3 Ниязов – 34'    
Удаления: нет / Феликс – 24'

На перерыв москвичи ушли с преимуществом в один мяч (3:2), но сумели увеличить отрыв от соперника во втором тайме. Голами за «КПРФ» отметились Чавес Шимбинья, Янар Асадов, Сергей Крыкун, Денис Бурков, Артём Ниязов и Даниил Ильин, оформивший дубль.

«КПРФ» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. В активе команды 39 очков по итогам 17 матчей.

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
