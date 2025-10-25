«КПРФ» обыграл ЛКС в групповом турнире мужской Суперлиги России по футзалу
Поделиться
Московский «КПРФ» одержал победу над ЛКС из Липецка в матче группового турнира мужской Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу. Счёт — 7:3.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
7 : 3
ЛКС
Липецк
1:0 Ильин – 2' 1:1 Андреев – 14' 1:2 Феликс – 17' 2:2 Ильин – 19' 3:2 Шимбинья – 20' 4:2 Асадов – 28' 4:3 Гибадуллин – 33' 5:3 Крыкун – 33' 6:3 Бурков – 34' 7:3 Ниязов – 34'
Удаления: нет / Феликс – 24'
На перерыв москвичи ушли с преимуществом в один мяч (3:2), но сумели увеличить отрыв от соперника во втором тайме. Голами за «КПРФ» отметились Чавес Шимбинья, Янар Асадов, Сергей Крыкун, Денис Бурков, Артём Ниязов и Даниил Ильин, оформивший дубль.
«КПРФ» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. В активе команды 39 очков по итогам 17 матчей.
Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).
Комментарии
- 25 октября 2025
-
19:16
-
18:51
-
18:03
-
17:42
-
15:31
-
15:29
-
13:58
-
13:55
-
13:38
-
13:13
-
12:27
-
10:43
-
09:57
-
09:36
-
03:50
- 24 октября 2025
-
23:52
-
22:51
-
21:52
-
18:43
-
15:14
-
13:57
-
13:39
-
13:13
-
11:38
-
11:32
-
10:59
-
10:27
-
09:50
-
01:40
-
01:32
-
00:01
- 23 октября 2025
-
23:02
-
22:20
-
21:56
-
20:37