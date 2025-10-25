«КПРФ» обыграл ЛКС в групповом турнире мужской Суперлиги России по футзалу

Московский «КПРФ» одержал победу над ЛКС из Липецка в матче группового турнира мужской Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу. Счёт — 7:3.

На перерыв москвичи ушли с преимуществом в один мяч (3:2), но сумели увеличить отрыв от соперника во втором тайме. Голами за «КПРФ» отметились Чавес Шимбинья, Янар Асадов, Сергей Крыкун, Денис Бурков, Артём Ниязов и Даниил Ильин, оформивший дубль.

«КПРФ» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. В активе команды 39 очков по итогам 17 матчей.

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).