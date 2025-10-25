Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова — об итогах ЧМ-2025: многое нужно будет подкорректировать

Ангелина Мельникова — об итогах ЧМ-2025: многое нужно будет подкорректировать
Ангелина Мельникова
Комментарии

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира Ангелина Мельникова подвела итоги ЧМ-2025 в Джакарте (Индонезия). Она рассказала, над чем нужно ещё работать россиянам, а также отметила выступление японки Аико Сугихары.

«Восхищена сегодня финалами на бревне и на вольных! Очень рада за призёров и победителей. В особенности за Аико из Японии на вольных!

Нам многое нужно будет подкорректировать в нашей гимнастике. Одно из самый запоминающихся замечаний, которое я отметила на бревне и вольных, — должна быть именно композиция в сочетании хореографии и акробатики, а не просто программа», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Фото
«Возвращение состоялось». Ангелина Мельникова показала все медали с чемпионата мира — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android