«Было стыдно перед тренерами». Даниел Маринов — о выступлении в последний день ЧМ-2025

Российский гимнаст Даниел Маринов прокомментировал своё выступление в заключительный день ЧМ-2025. Он стал третьим в упражнении на брусьях, седьмым в опорном прыжке и восьмым на перекладине.

«Честно говоря, сегодня все три снаряда, на которых я выступал, пошли не по плану. Из-за накопленной усталости у меня просто не получалось контролировать силы. Там, где не надо было их сильно прилагать, я прилагал сильно, а там, где нужно было посильнее — наоборот. Брусья сделал вообще не так, как делаю обычно и как умею — расстроился из-за этого. Несмотря на третье место, прекрасно понимал, что это далеко не мой максимум. Было даже немножко стыдно перед своими тренерами, перед командой, перед зрителями, что я не смог исполнить их так же, как в финале многоборья. Иногда просто не успеваешь буквально несколько сотых, несколько тысячных балла доработать, что сегодня у меня и получилось на брусьях. Я ошибся, но до второго месте не хватило минимально», — приводит слова Маринова пресс-служба ФГР.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте по итогам чемпионата мира — 2025.