Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Даниел Маринов рассказал, кому посвятил бронзовую медаль ЧМ-2025 по спортивной гимнастике

Даниел Маринов рассказал, кому посвятил бронзовую медаль ЧМ-2025 по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гимнаст 20-летний Даниел Маринов поделился впечатлениями от завоевания первой в карьере международной награды. Он стал бронзовым призёром ЧМ-2025 в упражнениях на брусьях.

«Рад, что на первом чемпионате получилось забрать хотя бы одну медаль. Бронзовую медаль посвящаю тому месту, куда я прилечу после этих соревнований, своему дому, где я проходил подготовку, где меня лечили, всем людям, которые меня готовили, семье, любимой девушке, брату, маме, бабушке, друзьям. Первая медаль очень ценная, хочется посвятить её абсолютно всем.

Чувствую усталость, потому что соревнования оказались очень длинными. Впервые выступал на чемпионате мира, никогда раньше не сталкивался с тем, что соревнования могут так сильно растягиваться. Очень рад, что наконец-то смог выступить на международной арене», — приводит слова Маринова пресс-служба ФГР.

Материалы по теме
«Было стыдно перед тренерами». Даниел Маринов — о выступлении в последний день ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android