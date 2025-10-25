Даниел Маринов рассказал, кому посвятил бронзовую медаль ЧМ-2025 по спортивной гимнастике

Российский гимнаст 20-летний Даниел Маринов поделился впечатлениями от завоевания первой в карьере международной награды. Он стал бронзовым призёром ЧМ-2025 в упражнениях на брусьях.

«Рад, что на первом чемпионате получилось забрать хотя бы одну медаль. Бронзовую медаль посвящаю тому месту, куда я прилечу после этих соревнований, своему дому, где я проходил подготовку, где меня лечили, всем людям, которые меня готовили, семье, любимой девушке, брату, маме, бабушке, друзьям. Первая медаль очень ценная, хочется посвятить её абсолютно всем.

Чувствую усталость, потому что соревнования оказались очень длинными. Впервые выступал на чемпионате мира, никогда раньше не сталкивался с тем, что соревнования могут так сильно растягиваться. Очень рад, что наконец-то смог выступить на международной арене», — приводит слова Маринова пресс-служба ФГР.