Яна Бурлакова вышла в финал гита на ЧМ-2025 с пятого места

Чемпионка мира по велотреку россиянка Яна Бурлакова стала финалисткой ЧМ-2025 в гите. Она вышла в решающую гонку с пятого места, проиграв лидеру 1,759 секунды.Ещё одна россиянка Екатерина Евланова (2,547 секунды отставания) заняла девятое место в квалификации и осталась за пределами восьмёрки сильнейших. Финал в этой дисциплине состоится сегодня.

Первое место осталось за голландской спортсменкой Хэтти ван де Ваув, которая также установила новый мировой рекорд.

Накануне Бурлакова стала четвёртой в женском спринте. Бронзу завоевала Алина Лысенко, для которой ЧМ-2025 в Сантьяго (Чили) стал дебютным в карьере.