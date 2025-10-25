Владимир Крамник выступил с заявлением после нападок из-за кончины Даниэля Народицкого

14-й чемпион мира, российский гроссмейстер Владимир Крамник выступил с заявлением после смерти 29-летнего американского шахматиста Даниэля Народицкого. После новости о гибели Народицкого в соцсетях появились упрёки в адрес Крамника, который ранее выдвигал подозрения в адрес Даниэля в отношении шахматного мошенничества.

«Хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования всем близким Даниэля Народицкого в связи с трагической и безвременной смертью этого выдающегося шахматиста и человека, что глубоко потрясло меня лично и весь шахматный мир.

К моему глубокому сожалению, это трагическое событие стало поводом для некоторых использовать его в своих интересах и начать беспрецедентно циничную и незаконную кампанию травли против меня и моей семьи. В связи с этим я хотел бы сделать следующие заявления:

1. Я никогда не совершал никаких личных нападок или оскорблений в адрес Даниэля Народицкого.

2. Несмотря на напряжённость в наших отношениях, я был единственным человеком в шахматном сообществе, кто, заметив на видео очевидные проблемы со здоровьем Даниэля за день до его смерти, публично призвал оказать ему помощь. К сожалению, этот призыв был проигнорирован всеми. Последующие попытки сразу после его смерти напрямую связать эту трагедию с моим именем, особенно в свете этого факта, выходят за все границы элементарной человеческой морали, на мой взгляд.

3. Мои частные и публичные обращения, сделанные год назад, о проверке соответствия действий гроссмейстера Народицкого правилам честной игры были проигнорированы, несмотря на значительное количество доказательств, лишь часть которых была опубликована в поддержку обоснованности этого запроса. Я всегда был готов и остаюсь готов предоставить эти материалы любым компетентным органам.

4. Определённые провокационные заявления публичных фигур, иногда перерастающие в откровенно ложные и уголовно наказуемые обвинения против меня в связи со смертью Даниэля, которые привели среди прочего к угрозам безопасности моей семьи и нарушению моих личных прав, станут предметом уголовных и гражданских исков, которые готовят мои юристы.

5. Я приветствую официально объявленное начало уголовного расследования в США по обстоятельствам смерти Даниэля Народицкого, если потребуется, готов оказать содействие следствию, предоставив имеющуюся у меня непубличную информацию.

В заключение с полной ответственностью заявляю, что нахожусь в хорошем физическом и психическом состоянии и ни при каких обстоятельствах не намерен лишать себя жизни», — приводит текст заявления Крамника телеграм-канал Chess Master.