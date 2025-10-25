Скидки
Стали известны итоги жеребьёвки Евро-2026 по футзалу с участием сборной Беларуси

Комментарии

Вчера, 24 октября, прошла жеребьёвка чемпионата Европы — 2026 по футзалу, который пройдёт с 21 января по 7 февраля в Латвии, Литве и Словении. В турнире примет участие сборная Беларуси.

Футзал. Евро-2026, мужчины. Результаты жеребьёвки:

Группа А: Латвия, Хорватия, Грузия и Франция;

Группа В: Литва, Армения, Чехия и Украина;

Группа С: Словения, Беларусь, Испания и Бельгия;

Группа D: Италия, Венгрия, Португалия и Польша.

Ранее УЕФА рассматривал вариант переноса турнира в другие страны из-за позиции балтийских государств, которые выступали против участия белорусов. Они заявляли, что не станут пускать сборную Беларуси на свою территорию.

