Ангелина Мельникова показала фото с юными гимнастками на чемпионате мира — 2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию с последнего дня пребывания в Джакарте (Индонезия), где завершился чемпионат мира — 2025.

«Завтра домой!» — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Мельниковой

На чемпионате мира Мельникова выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.

Ангелине Мельниковой 25 лет. Она олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте стал первым для российских гимнастов с 2021 года.