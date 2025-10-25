Вице-президент ФГР Василий Титов — об итогах ЧМ-2025: некоторые вещи стали неожиданностью

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов высказался о выступлении российских гимнастов на ЧМ-2025 в Джакарте (Индонезия). Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав два золота, одно серебро и одну бронзу. Обе победы команды на счету Ангелины Мельниковой.

«Понятно, что всегда можно желать большего. Но я считаю, что после четырёхлетнего перерыва возвращение на международную арену было достаточно полноценным. Конечно, наши парни могли бы посильнее выступить, есть резервы у девчонок. Над этим можно работать, но я считаю, что чемпионат был вполне успешным.

Мы понимали, что Мельникова готова, что она в хорошей форме, но некоторые вещи стали приятной неожиданностью. Маринов восстанавливается после травмы, Даня молодец, я думаю, что он не максимум сделал, но сделал многое для успеха», — приводит слова Титова пресс-служба ФГР.