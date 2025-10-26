Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Яна Бурлакова завоевала серебро ЧМ-2025 по велотреку в гите

Яна Бурлакова завоевала серебро ЧМ-2025 по велотреку в гите
Яна Бурлакова
Комментарии

Чемпионка мира по велотреку россиянка Яна Бурлакова стала серебряным призёром ЧМ-2025 в гите на 1 км. Россиянка проиграла лидеру 1,676 секунды. Она лидировала первую половину дистанции.

Золотая медаль досталась голландской велогонщице Хетти ван де Ваув, которая установила второй мировой рекорд на этой дистанции за один соревновательный день. Тройку сильнейших с отставанием в 1,788 секунды замкнула представительница Новой Зеландии Эллис Эндрюс.

Накануне Бурлакова стала четвёртой в женском спринте. Бронзу в этой дисциплине завоевала Алина Лысенко, для которой ЧМ-2025 в Сантьяго (Чили) стал дебютным в карьере.

Материалы по теме
Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко
Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android