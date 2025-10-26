Яна Бурлакова завоевала серебро ЧМ-2025 по велотреку в гите

Чемпионка мира по велотреку россиянка Яна Бурлакова стала серебряным призёром ЧМ-2025 в гите на 1 км. Россиянка проиграла лидеру 1,676 секунды. Она лидировала первую половину дистанции.

Золотая медаль досталась голландской велогонщице Хетти ван де Ваув, которая установила второй мировой рекорд на этой дистанции за один соревновательный день. Тройку сильнейших с отставанием в 1,788 секунды замкнула представительница Новой Зеландии Эллис Эндрюс.

Накануне Бурлакова стала четвёртой в женском спринте. Бронзу в этой дисциплине завоевала Алина Лысенко, для которой ЧМ-2025 в Сантьяго (Чили) стал дебютным в карьере.