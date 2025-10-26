Скидки
Яна Бурлакова поделилась первыми эмоциями после выигрыша серебра ЧМ-2025 по велотреку

Яна Бурлакова поделилась первыми эмоциями после выигрыша серебра ЧМ-2025 по велотреку
Яна Бурлакова
Российская велогонщица Яна Бурлакова прокомментировала свой финиш в гите на 1 км в рамках чемпионата мира — 2025 на треке, где она выиграла серебро. Эта награда стала второй в копилке спортсменки с турниров подобного уровня — в 2024 году Бурлакова завоевала золото.

«Меня можно поздравить — я стала серебряным призёром чемпионата мира, чему очень рада. Даже не знаю, что сказать. Наступило какое-то опустошение. Спасибо большое всем. Всё читала, видела, продолжаю получать от вас слова поддержки», — сказала Бурлакова в своём телеграм-канале.

Накануне Бурлакова стала четвёртой в женском спринте, проиграв борьбу за бронзу соотечественнице Алине Лысенко.

