«Ухта» в непростом поединке одолела «Кристалл» в рамках Суперлиги по футзалу

Футзальный клуб «Ухта» (Ухта) одержал победу над «Кристаллом» (Санкт-Петербург) в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Ухте завершилась со счётом 6:5 (2:2) в пользу хозяев.

Забитыми мячами у хозяев отметились Никита Емельянов. За гостей забили Михаил Москалёв, Дмитрий Хусаинов, Филипе Парадински (2), Лукас Педала и Михаил Перевалов. За гостей забивали Азиз Муждаков (2), Егор Григорьев, Станислав Курманов (2). Удаление в составе «Кристалла» заработал Данил Сальников.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.