«Ухта» в непростом поединке одолела «Кристалл» в рамках Суперлиги по футзалу
Футзальный клуб «Ухта» (Ухта) одержал победу над «Кристаллом» (Санкт-Петербург) в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Ухте завершилась со счётом 6:5 (2:2) в пользу хозяев.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
6 : 5
Кристалл
Санкт-Петербург
0:1 Муждаков – 7' 1:1 Москалёв – 9' 2:1 Хусаинов – 16' 2:2 Григорьев – 20' 2:3 Курманов – 25' 3:3 Парадински – 30' 3:4 Курманов – 33' 4:4 Педала – 34' 5:4 Перевалов – 35' 6:4 Парадински – 36' 6:5 Муждаков – 39'
Удаления: нет / Сальников – 28'
Забитыми мячами у хозяев отметились Никита Емельянов. За гостей забили Михаил Москалёв, Дмитрий Хусаинов, Филипе Парадински (2), Лукас Педала и Михаил Перевалов. За гостей забивали Азиз Муждаков (2), Егор Григорьев, Станислав Курманов (2). Удаление в составе «Кристалла» заработал Данил Сальников.
Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.
