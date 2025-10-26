Скидки
Главная Другие Новости

«Ухта» в непростом поединке одолела «Кристалл» в рамках Суперлиги по футзалу

Комментарии

Футзальный клуб «Ухта» (Ухта) одержал победу над «Кристаллом» (Санкт-Петербург) в матче группового турнира Суперлиги-2025/2026. Встреча в Ухте завершилась со счётом 6:5 (2:2) в пользу хозяев.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
25 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
6 : 5
Кристалл
Санкт-Петербург
0:1 Муждаков – 7'     1:1 Москалёв – 9'     2:1 Хусаинов – 16'     2:2 Григорьев – 20'     2:3 Курманов – 25'     3:3 Парадински – 30'     3:4 Курманов – 33'     4:4 Педала – 34'     5:4 Перевалов – 35'     6:4 Парадински – 36'     6:5 Муждаков – 39'    
Удаления: нет / Сальников – 28'

Забитыми мячами у хозяев отметились Никита Емельянов. За гостей забили Михаил Москалёв, Дмитрий Хусаинов, Филипе Парадински (2), Лукас Педала и Михаил Перевалов. За гостей забивали Азиз Муждаков (2), Егор Григорьев, Станислав Курманов (2). Удаление в составе «Кристалла» заработал Данил Сальников.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.

Новости. Другие
