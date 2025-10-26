Корбо обновил рекорд Пригоды, а Паллистер превзошла достижение Ледеки на Кубке мира — 2025

Олимпийская чемпионка 2024 года по плаванию австралийка Лани Паллистер обновила мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Торонто. Она преодолела дистанцию за 7.54,00. Предыдущий рекорд принадлежал американке Кэти Ледеки, который был (7.57,42).

Также нидерландский пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2024 года Каспар Корбо обновил рекорд россиянина Кирилла Пригоды на 200 м брассом (2.00,16). Он преодолел дистанцию за 1.59.52.

Всего в заключительный день Кубка мира-2025 побили пять рекордов мира.

Напомним, предыдущий рекорд Пригода установил на чемпионате мира в китайском Ханчжоу в 2018 году.