«Не представляю, в какой буду форме». Мельникова – о планах принять участие в ОИ-2028

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о том, что хотела бы принять участие Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

«Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. Мне будет 28 лет, и я сейчас даже не представляю, в какой я буду форме, как я себя буду чувствовать. Мечты, я надеюсь, осуществятся, потому что большой мечтой был Париж, и я думала, что раз моя судьба такая и я не поехала в Париж, значит всё», – приводит слова Мельниковой ТАСС.

Ранее Мельникова впервые с 2021 года приняла участие в чемпионате мира – 2025 в Джакарте (Индонезия). Гимнастка завоевала две золотые медали (многоборье, опорный прыжок) и одно серебро (брусья).

Российские спортсмены принимали участие в чемпионате мира – 2025 в нейтральном статусе.