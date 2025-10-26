Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Не представляю, в какой буду форме». Мельникова – о планах принять участие в ОИ-2028

«Не представляю, в какой буду форме». Мельникова – о планах принять участие в ОИ-2028
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о том, что хотела бы принять участие Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

«Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. Мне будет 28 лет, и я сейчас даже не представляю, в какой я буду форме, как я себя буду чувствовать. Мечты, я надеюсь, осуществятся, потому что большой мечтой был Париж, и я думала, что раз моя судьба такая и я не поехала в Париж, значит всё», – приводит слова Мельниковой ТАСС.

Ранее Мельникова впервые с 2021 года приняла участие в чемпионате мира – 2025 в Джакарте (Индонезия). Гимнастка завоевала две золотые медали (многоборье, опорный прыжок) и одно серебро (брусья).

Российские спортсмены принимали участие в чемпионате мира – 2025 в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике
Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android