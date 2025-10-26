Скидки
«Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру» в рамках матча группового турнира Суперлиги

«Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру» в рамках матча группового турнира Суперлиги
Сегодня, 26 октября, в рамках группового турнира Суперлиги-2025/2026 по футзалу, в Норильске, состоялся матч между местным клубом «Норильский Никель» и «Газпромом-Югрой» (Югра). Матч завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев площадки.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
5 : 4
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Мерлушкин – 3'     1:1 Кудзиев – 4'     2:1 Кудзиев – 21'     3:1 Абрамович – 30'     4:1 Лялин – 32'     5:1 Поваров – 37'     5:2 Пирогов – 39'     5:3 Пирогов – 39'     5:4 Мерлушкин – 40'    

«Норильский Никель» одержал 12-ю победу в текущем розыгрыше Суперлиги-2025/2026, для «Газпрома-Югры» это поражение стало шестым в сезоне. Лидером в турнирной таблице Суперлиги является московский «КПРФ». В активе команды 39 очков по итогам 17 матчей.

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).

Новости. Другие
