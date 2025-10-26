«Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру» в рамках матча группового турнира Суперлиги

Сегодня, 26 октября, в рамках группового турнира Суперлиги-2025/2026 по футзалу, в Норильске, состоялся матч между местным клубом «Норильский Никель» и «Газпромом-Югрой» (Югра). Матч завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев площадки.

«Норильский Никель» одержал 12-ю победу в текущем розыгрыше Суперлиги-2025/2026, для «Газпрома-Югры» это поражение стало шестым в сезоне. Лидером в турнирной таблице Суперлиги является московский «КПРФ». В активе команды 39 очков по итогам 17 матчей.

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).