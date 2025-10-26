Скидки
«Спасибо, Джакарта!» Ангелина Мельникова опубликовала пост по итогам ЧМ-2025

«Спасибо, Джакарта!» Ангелина Мельникова опубликовала пост по итогам ЧМ-2025
Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала на личной странице в социальных сетях пост по итогам чемпионат мира — 2025, который состоялся в Джакарте (Индонезия).

«Спасибо, Джакарта! Время выдвигаться домой», — написала Мельникова на своей странице в социальных сетях.

Пост доступен в телеграм-канале Ангелины Мельниковой.

На чемпионате мира Мельникова выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.

Ангелине Мельниковой 25 лет. Она олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте стал первым для российских гимнастов с 2021 года.

