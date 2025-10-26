«КПРФ» с минимальным перевесом одолел ЛКС в матче Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 26 октября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Климовске (Московская область) состоялся матч между московским «КПРФ» и ЛКС из Липецка. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу московского клуба.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
26 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 1
ЛКС
Липецк
1:0 Крыкун – 22' 2:0 Гильерме – 32' 2:1 Родин – 40'
«КПРФ» лидирует в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 42 очка по итогам 18 матчей. В текущем сезоне «КПРФ» одержал 15 побед. ЛКС занимает десятую строчку турнирной таблицы, одержав пять побед в 16 матчах, набрав при этом 16 очков.
Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).
Комментарии
