Российские шахматисты победили на Олимпиаде ФИДЕ среди лиц с ОВЗ
Российские шахматисты одержали победу на Олимпиаде Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая проходила в Астане (Казахстан), сообщает Федерация шахмат России (ФШР). В заключительном туре россияне, выступавшие под флагом ФИДЕ, победили сборную Международной ассоциации шахматистов с нарушением опорно-двигательного аппарата (IPCA) со счётом 3,5:0,5.

Российские шахматисты набрали 11 матчевых очков из 12 возможных, на одно очко опередив сборную Польши. Третье место с девятью набранными очками заняла команда Израиля, по дополнительным показателям обогнавшая представителей Международной ассоциации незрячих шахматистов и шахматистов из Филиппин.

За команду выступали мастер ФИДЕ Станислав Бабарыкин, Максим Ермаков, мастер ФИДЕ Илья Липилин, Евгения Захарова, а также международный мастер Андрей Ободчук. Капитан — Светлана Герасимова.

