Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Зенитом» в матче Суперлиги-2025/2026

«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Зенитом» в матче Суперлиги-2025/2026
Комментарии

26 октября состоялся матч Суперлиги-2025/2026 по гандболу, где в Чехове встречались «Чеховские медведи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась вничью со счётом 27:27 (14:13, 13:14).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

  • «Чеховские медведи» (Московская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 27:27 (14:13, 13:14).

После восьми сыгранных матчей «Чеховские медведи» занимают шестое место в турнирной таблице Суперлиги, в активе команды девять очков. «Зенит» располагается на третьей строчке с 11 очками. Лидером чемпионата является ЦСКА (15), на втором месте — «Пермские медведи» (14).

Материалы по теме
Российские гимнасты выиграли четыре медали на ЧМ-2025. Это успех или провал?
Российские гимнасты выиграли четыре медали на ЧМ-2025. Это успех или провал?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android