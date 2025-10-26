«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Зенитом» в матче Суперлиги-2025/2026

26 октября состоялся матч Суперлиги-2025/2026 по гандболу, где в Чехове встречались «Чеховские медведи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась вничью со счётом 27:27 (14:13, 13:14).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 27:27 (14:13, 13:14).

После восьми сыгранных матчей «Чеховские медведи» занимают шестое место в турнирной таблице Суперлиги, в активе команды девять очков. «Зенит» располагается на третьей строчке с 11 очками. Лидером чемпионата является ЦСКА (15), на втором месте — «Пермские медведи» (14).