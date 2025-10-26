Яна Бурлакова и Алина Лысенко вышли в 1/4 финала кейрина на ЧМ-2025

Российские велогонщицы Яна Бурлакова и Алина Лысенко вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2025, который проходит в Чили. Бурлакова прошла со второго места во втором заезде, а Лысенко — через утешительный раунд.

В четвертьфинале Яна Бурлакова заявлена во второй заезд, Алина Лысенко — в третий.

Напомним, Бурлакова завоевала серебро в гите на 1 км, а также стала четвёртой в женском спринте. Бронзу в этой дисциплине завоевала Алина Лысенко, для которой ЧМ-2025 в Сантьяго (Чили) стал дебютным в карьере. Чемпионат мира по велотреку завершится 26 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.