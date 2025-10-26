Алина Лысенко не смогла выйти в 1/2 финала кейрина на ЧМ, Бурлакова прошла дальше

Российская велогонщица Алина Лысенко не смогла выйти в полуфинал кейрина на чемпионате мира — 2025, который проходит в Чили. В третьем заезде Лысенко стала последней. Яна Бурлакова смогла выйти в 1/2 финала. Она заявлена в первом заезде, где также выступят канадка Лориан Генест, британка Эмма Финукейн, итальянка Мириам Вече, японка Мина Сато и Хетти ван де Воув из Нидерландов.

Напомним, Бурлакова завоевала серебро в гите на 1 км, а также стала четвёртой в женском спринте. Бронзу в этой дисциплине завоевала Алина Лысенко, для которой ЧМ-2025 в Сантьяго (Чили) стал дебютным в карьере. Чемпионат мира по велотреку завершится 26 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.