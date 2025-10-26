Яна Бурлакова не смогла выйти в финал кейрина на ЧМ-2025 в Чили

Российская велогонщица Яна Бурлакова не смогла выйти в финал кейрина на чемпионате мира — 2025, который проходит в Чили. В полуфинале в первом заезде она стала пятой. В финал также не смогла выйти представительница Нидерландов Хетти ван де Воув, которая на этом чемпионате мира в гите установила два мировых рекорда.

Ранее ещё одна россиянка, Алина Лысенко, не смогла выйти в полуфинал соревнований.

Напомним, Бурлакова завоевала серебро в гите на 1 км, а также стала четвёртой в женском спринте. Бронзу в этой дисциплине завоевала Алина Лысенко, для которой ЧМ-2025 в Сантьяго (Чили) стал дебютным в карьере. Чемпионат мира по велотреку завершится 26 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.