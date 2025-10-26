Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Арман Дюплантис и Фемке Бол признаны лучшими легкоатлетами 2025 года в Европе

Арман Дюплантис и Фемке Бол признаны лучшими легкоатлетами 2025 года в Европе
Комментарии

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила лауреатов награды «Легкоатлет года в Европе» в социальных сетях. Среди мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис, среди женщин — олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира нидерландская бегунья Фемке Бол.

На чемпионате мира — 2025 в Токио (Япония) Арман Дюплантис в 14-й раз в своей карьере обновил мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,30 м. Фемке Бол в Токио победила в беге на дистанции 400 м с/б и завоевала серебро в смешанной эстафете 4х400 м.

Материалы по теме
Российские гимнасты выиграли четыре медали на ЧМ-2025. Это успех или провал?
Российские гимнасты выиграли четыре медали на ЧМ-2025. Это успех или провал?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android