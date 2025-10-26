Арман Дюплантис и Фемке Бол признаны лучшими легкоатлетами 2025 года в Европе

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила лауреатов награды «Легкоатлет года в Европе» в социальных сетях. Среди мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис, среди женщин — олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира нидерландская бегунья Фемке Бол.

На чемпионате мира — 2025 в Токио (Япония) Арман Дюплантис в 14-й раз в своей карьере обновил мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,30 м. Фемке Бол в Токио победила в беге на дистанции 400 м с/б и завоевала серебро в смешанной эстафете 4х400 м.