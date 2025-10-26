Россиянин Давудгаджиев завоевал бронзу на молодёжном ЧМ по вольной борьбе в Сербии

Российский боец вольного стиля Хабиб Давудгаджиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира — 2025 среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Нови-Саде (Сербия). В весовой категории до 125 кг в борьбе за третье место россиянин одолел Хачатура Хачатряна из Армении. Победу в этом весе одержал иранец Аболфазл Нежад, вторым стал представитель Азербайджана Хетаг Карсанов.

Ранее россиянин Мухаммед-Тахир Ханиев завоевал серебро на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет. В финале до 92 кг он уступил иранцу Мохаммадмобину Азими.

Соревнования в Нови-Саде продлятся до 27 октября. Россияне выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.