Ангелина Мельникова думала о завершении карьеры в случае допуска до Олимпиады в Париже

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассматривала завершение карьеры в случае допуска и последующего участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году в связи с проблемами со здоровьем и эмоциональной перегруженностью.

«Вообще, я планировала для себя Париж и потом точно завершать карьеру, потому что после Токио у меня уже и здоровье так немножечко было не очень хорошим, и в целом я, наверное, эмоционально тоже устала от таких нагрузок.

Но я так чётко не думала, что если бы поехала на Игры в Париже, то тогда точно закончила бы. Опять же, смотря, как бы прошел Париж тоже", — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Мельникова на чемпионате мира в Индонезии, который прошёл в октябре 2025 года, завоевала две золотые и одну серебряную медали, став во второй раз в карьере абсолютной чемпионкой мира. Также она является олимпийской чемпионкой (2020).