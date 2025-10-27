Мельникова — о ЧМ: была отработана своя программа, которая в итоге оказалась лучшей в мире

Российская гимнастка Ангелина Мельникова подвела итоги чемпионата мира — 2025, который состоялся в Джакарте (Индонезия).

«Сейчас хочется домой к родителям, я давно их не видела. Сезон был очень насыщенный. Мы все устали, но с такими наградами и возвращением усталость уходит на второй план, эмоции всё перекрывают.

Я не ставила себе задач по медалям, потому что нас не было на международной арене 3,5 года, и мы особо не знали, как сейчас работает мир гимнастики и как нас примут. Я рада, что так неожиданно случилось, просто была отработана своя программа, которая в итоге оказалась лучшей в мире", — сказала Мельникова в эфире «Матч ТВ».

Мельникова на чемпионате мира в Индонезии, который прошёл в октябре 2025 года, завоевала две золотые и одну серебряную медали, став во второй раз в карьере абсолютной чемпионкой мира. Также она является олимпийской чемпионкой (2020).