Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алина Лысенко подвела итоги чемпионата мира, на котором завоевала бронзовую медаль

Алина Лысенко подвела итоги чемпионата мира, на котором завоевала бронзовую медаль
Комментарии

Российская велогонщица Алина Лысенко опубликовала в соцсети пост, где поблагодарила болельщиков за поддержку и подвела итоги сезона.

«Мой сезон подошёл к концу!!! Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и верил в меня. Сезон получился не из простых, но я рада, что, несмотря ни на что, удалось везде выложиться на максимум и завоевать медали.

Дальше небольшой отдых, и снова возвращаюсь в рабочий режим. Всем огромное спасибо! Ваша Алинка», — написала Лысенко у себя в телеграм-канале.

На минувшем чемпионате мира по велотреку, который прошёл в столице Чили Сантьяго, Лысенко завоевала бронзовую медаль в индивидуальном спринте.

Материалы по теме
Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко
Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android