Алина Лысенко подвела итоги чемпионата мира, на котором завоевала бронзовую медаль

Российская велогонщица Алина Лысенко опубликовала в соцсети пост, где поблагодарила болельщиков за поддержку и подвела итоги сезона.

«Мой сезон подошёл к концу!!! Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и верил в меня. Сезон получился не из простых, но я рада, что, несмотря ни на что, удалось везде выложиться на максимум и завоевать медали.

Дальше небольшой отдых, и снова возвращаюсь в рабочий режим. Всем огромное спасибо! Ваша Алинка», — написала Лысенко у себя в телеграм-канале.

На минувшем чемпионате мира по велотреку, который прошёл в столице Чили Сантьяго, Лысенко завоевала бронзовую медаль в индивидуальном спринте.