Россиянка Бекулова завоевала серебро на чемпионате мира по тхэквондо

Российская тхэквондистка Милана Бекулова завоевала на чемпионате мира серебряную медаль в весовой категории до 46 кг. В финале турнира она уступила турецкой спортсменке Эмине Гёгебакан.

Также среди наград текущего чемпионата мира в арсенале россиян имеется бронзовая медаль, которую завоевал Артём Мытарев. Он соревновался в категории до 80 кг, первое место в его разряде занял бразильский спортсмен Энрике Родригес Фернандес.

Ещё одну медаль ранее выиграл Рафаиль Аюкаев, он показал второй результат в весовой категории свыше 80 кг.

Чемпионат мира по тхэквондо проходит в городе Уси в Китае и завершится 30 октября. Россияне выступают на нём в нейтральном статусе.

