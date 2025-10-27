Скидки
«Подсознательно «жалась» от линии». Мельникова — о критике после вольных упражнений на ЧМ

«Подсознательно «жалась» от линии». Мельникова — о критике после вольных упражнений на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова отреагировала на критику после вольных упражнений на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия). Американская газета New York Times опубликовала статью, где критикуется решение судей: по мнению автора Зака Пирса, ошибка российской гимнастки должна была обойтись ей дороже и лишить титула.

«Это, конечно, гениально в моём исполнении. Но делала неосознанно, думаю, просто подсознательно «жалась» от линии и вот такой способ получился», — написала Мельникова в социальных сетях.

Фото: Из социальных сетей

Фото: Из социальных сетей

Фото: Из социальных сетей

В заключительных вольных упражнениях судьи сбавили россиянке 0,1 балла за выход одной ноги. Если бы обе ноги находились за пределами ковра, сбавка бы составила 0,3 балла.

