Мельникова рассказала, что российский врач помогал человеку во время перелёта из Джакарты

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что врач сборной России оказывал помощь пассажиру самолёта, на котором российская команда летела из Джакарты (Индонезия), где проходил чемпионат мира — 2025.

«Наш доктор во время перелёта помогал человеку, который терял сознание несколько раз. После прилёта авиакомпания поблагодарила его», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

По прилёте российскому специалисту сделали подарок.

На чемпионате мира в Индонезии Ангелина Мельникова выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.