«Приближаюсь к этому». Колесников — о покупке машины мечты

Комментарии

Российский пловец Климент Колесников, призёр Олимпиады в Токио (2020) и двукратный чемпион мира (2025), рассказал, что приблизился к исполнению своей материальной мечты — покупке автомобиля Porsche 911.

«Сейчас эмоций особо никаких нет, забыли, двигаемся дальше, тренируемся. Я получил выплаты от нашей федерации водных видов и жду ещё часть призовых.

(О желании купить Porsche 911 Колесников рассказал на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл летом 2025 года в Сингапуре. — Прим. «Чемпионата».) Достаточно ли призовых для этого? Скажем так, я приближаюсь к этому», — приводит слова Колесникова ТАСС.

