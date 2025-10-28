Мазепин сообщил, что в World Aquatics призвали допустить российских пловцов на ЧЕ в Польше

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выразила поддержку российской стороне на фоне новостей о том, что российские пловцы не поедут на чемпионат Европы — 2025 на короткой воде, который пройдёт в Люблине (Польша) с 2 по 7 декабря. Об этом сообщил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

«Мы благодарны World Aquatics за оперативную поддержку и соответствующее обращение в европейские структуры. За последний год наши атлеты уже получили возможность выступать в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Венгрии и Сингапуре, а также на первенствах Европы. World Aquatics продолжает наглядно демонстрировать миру свою позицию, являясь примером для других организаций, что спорт должен оставаться вне политики и придерживаться принципов Олимпийской хартии», — приводит слова Мазепина «Матч ТВ».