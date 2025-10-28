Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасёва умерла на 77-м году жизни

Олимпийская чемпионка (1968) по спортивной гимнастике и судья международной категории Ольга Карасёва скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

«Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Дмитриевны Карасёвой (Харловой), её друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил её талант, силу духа и преданность спорту. Светлая память легендарной спортсменке», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Также Карасёва становилась чемпионкой мира и Европы, многократным призёром мирового первенства и чемпионатов Европы. Она была награждена почётным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».