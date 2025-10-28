Скидки
Садулаев рассказал, как Хабиб Нурмагомедов уговаривал его подраться с Джоном Джонсом

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о шуточном разговоре с членом Зала UFC соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

«Недавно разговаривали с Хабибом, он как раз сидел с Даной Уайтом, в Азербайджане, по-моему… Я поговорил с Даной… — Давай бой сделаешь? — спросил Хабиб. — С кем? — Какая разница, с кем? — Так-то есть разница… Сколько дают? — $ 500 тыс. — А с кем мне выйти? — С Джоном Джонсом».

«Джон Джонс, чтобы вы знали, чемпион UFC в самом тяжёлом весе. — А чего ты так дёшево меня? — говорю я Хабибу. — Ну, потом разберёмся, — сказал он. Хорошо, подумаю, так, шутим. И на следующий день Джон Джонс спорт объявляет об уходе из спорта! Я и произнёс, что зря мы это начали», — сказал Садулаев на пресс-конференции.

