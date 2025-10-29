Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Москве начался III Всероссийский форум «КорпСпорт-2025»

В Москве начался III Всероссийский форум «КорпСпорт-2025»
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 29 октября, Ассоциация развития корпоративного спорта при поддержке Школы бизнеса «Синергия» организует Всероссийский форум «КорпСпорт–2025», посвящённый развитию корпоративного спорта в России. В рамках мероприятия будет представлено масштабное исследование индустрии, проведённое при поддержке Минспорта России.

Форум собрал лидеров бизнеса, экспертов в области корпоративного благополучия и представителей спортивной индустрии. Среди участников — президент Ассоциации развития массового фигурного катания, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев, экс-капитан сборной России по регби, ведущий шоу «Суперниндзя» Василий Артемьев, а также представители спортивных федераций, государственных органов и коммерческих компаний.

В программе форума запланированы экспертные сессии, посвященные успешным кейсам внедрения корпоративных спортивных программ, воркшопы по повышению физической активности персонала и созданию здоровой рабочей среды, а также выставка инновационных решений для корпоративного спорта. Экспертам предстоит обсудить взаимодействие корпоративных лиг и спортивных федераций, социальные и благотворительные инициативы в спорте, влияние корпоративных активностей на hr-бренды компаний, диджитализацию корпоративного спорта и основные тренды его развития.

Форум станет платформой для обмена опытом, обсуждения вызовов и укрепления связей между бизнесом и экспертами, а также для формирования стратегии развития корпоративного спорта в России. Особое внимание будет уделено вопросам внедрения спортивных инициатив в общую стратегию развития организаций.

Материалы по теме
Последний шанс для россиян отобраться на турнир претендентов! Всё о Кубке мира — 2025
Последний шанс для россиян отобраться на турнир претендентов! Всё о Кубке мира — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android