18-летняя внучка Дональда Трампа дебютирует в элитном туре по гольфу в ноябре

Кай Трамп, 18-летняя внучка президента США Дональда Трампа, впервые примет участие на турнире по гольфу под эгидой LPGA Tour (Ассоциации профессиональных гольфисток). Об этом сообщает Golf Digest.

Турнир Annika в гольф-клубе Pelican является одним из наиболее престижных турниров в женском туре и стартует 13 ноября. Действующей чемпионкой турнира является одна из лучших гольфисток мира Нелли Корда.

Трамп получила специальное приглашение от спонсоров. Кай учится в старшей школе во Флориде и планирует играть в гольф за Университет Майами с 2026 года. Сейчас она занимает 979-е место в рейтинге юниорок Universal Golf Rankings.

Кай Трамп — дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп. Ванесса состоит в отношениях с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом.

