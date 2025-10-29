Чемпионат мира по дзюдо — 2026 в Баку перенесли с июля на октябрь

Чемпионат мира по дзюдо — 2026, который пройдёт в столице Азербайджана Баку, перенесён на октябрь. Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Азербайджана.

Ранее соревнования были запланированы на неделю с 9 по 16 июля. Новой датой турнира объявлен период с 4 по 11 октября. Согласно заявлению федерации, перенос связан с тем, чтобы избежать наложения с другими крупными международными соревнованиями и обеспечить трансляцией большее количество зрителей.

Чемпионат мира — 2026 станет вторым случаем, когда его примет столица Азербайджана. Впервые он прошёл в Баку в 2018 году. Последний на данный момент чемпионат мира по дзюдо прошёл в Будапеште.